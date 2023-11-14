В РФ 14 ноября умер один из основателей советской и российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин.

Об этом сообщают российские соцсети и СМИ.

Музыкант скончался на 64-м году жизни. Подробностей обстоятельств его смерти не приводится.

В конце августа пресса писала, что Шаталин пропал в Петербурге. 22-го числа он вышел из дома и не вернулся. Его поисками занимались волонтёры. Через два дня они нашли музыканта живым. С тех пор о его состоянии ничего не было известно.

Андрей Шаталин - российский гитарист и клавишник, аранжировщик и автор песен. В 1981 году, получая образование в Ленинградском институте железнодорожного транспорта, вместе с другими студентами он создал группу "Демокритов колодец". В 1983 году Шаталин стал одним из основателей рок-группы "Алиса", в которой играл до 2003 года. Он принимал участие в записи наиболее известных альбомов коллектива "БлокАда", "Шабаш", "Для тех, кто свалился с Луны", "Чёрная метка" и других.

Фото группы "Алиса" в средине 80-х. Андрей Шаталин - крайний справа

Ранее лидер группы "Алиса" Константин Кинчев пополнил списки сайта "Миротворец" за незаконное пересечение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и незаконную гастрольную деятельность в Крыму.

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