Про исполнителя Юрия Хоя (настоящая фамилия - Клинских) и его группу "Сектор Газа" снимут полнометражный художественный фильм в России.

Об этом сообщается на странице группы в соцсети.

Съемки начнутся в августе 2023 года. Выход в прокат запланирован на 2024 год.

Публикацию анонса объяснили общественным резонансом в РФ на фоне выхода сериала про группу "Король и шут", который состоялся на этой неделе.

Юрий Хой основал "Сектор Газа" в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов.

Певец скончался 4 июля 2000 года в возрасте 35 лет. По одной из версий, причиной стал гепатит, по другой - невоздержанность в употреблении алкоголя. После его смерти группа распалась.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в российской Твери отменили съемки фильма о войне в Украине. Сообщалось, что причиной послужило появление на улицах города военной техники, на которой были украинские флаги.

Также "Страна" писала, что компания Universal Pictures планирует снять фильм о жизни американского рэпера Snoop Dogg. Картина станет первым проектом недавно созданной компании исполнителя Death Row Pictures, а ее режиссером выступит Алленом Хьюз. Продюсировать проект будет сам рэпер.