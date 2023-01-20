Российский философ и активный сторонник вторжения в Украину Александр Дугин раскритиковал Чебурашку, фильм о котором стал хитом российского проката нынешней зимой, побив все рекорды по кассовым сборам.

На собственной странице в соцсети "ВК" Дугин написал, что стране необходимо возрождение "Традиции" а "Чебурашка - это какое-то слабоумие".

"Я понимаю, что иду против всех, но Чебурашка - это совсем не то, что надо России. Нам не нужен Чебурашка, это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение Традиции - почти полностью утраченной, жестко оборванной сто лет назад", - написал Дугин.

По его мнению, с такими образами Россия не сможет победить на геополитической арене.

"С Чебурашкой нам не победить", - подытожил Дугин.

Отметим, что это не первая критика Чебурашки со стороны Дугина. Ранее он уже проводил исследование по поводу "метафизики Чебурашки" и пришёл к выводу, что "речь идет о демоне Луны, которого зовут Шердбаршемотшертатан. Имя, конечно, не совсем похоже, но что-то в этом есть".

Также сугубо негативно Дугин оценил образ крокодила Гены.

"Если крокодил разрешается в Левиафане, то образ "крокодила Гены» меняет свое значение. Так к нам приходит левиафаническое начало - атлантизм - вместе с джинсами, с "Битлз", финским плащом и сапогами на платформе. А потом смотришь - и страны нет. А начиналось с безобидного "катится голубой вагон", - писал Дугин.

"К слову, касательно фильма "Чебурашка". Российские кинокритики объясняют его популярность тем, что в нынешнее жестокое и тревожное военное время россиянам хочется добродушного и "мирного" кино, с узнаваемыми персонажами и со счастливым финалом", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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