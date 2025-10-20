Скончался гитарист и автор музыки украинской группы Green Grey Андрей Яценко, известный также как Дизель. Ему было 55 лет.

Об этом сообщил основатель группы "Вход в сменной обуви" Александр Стеганов в Фейсбуке, а в официальном аккаунте Green Grey в той же соцсети появилась свеча на черном фоне.

О причинах смерти пока не сообщается, но судя по запланированному на 25 концерте группы в Харькове, Яценко ушел из жизни внезапно.

Яценко родился в Киеве в 1969 году. В 1990-м основал англоязычную группу Playboy, которая гастролировала в основном за рубежом. В начале 1992 года Playboy распалась, а на ее обломках возник коллектив Green Grey. Ее фирменный стиль, представляющий смесь рэпа, хэви-метала и фанка, во многом обязан Яценко.

Первую популярность проект обрел в России, где летом 1993 года группа получила гран-при московского фестиваля "Живой звук". Там же, в РФ, вышел дебютный альбом команды "Грин Грей" (1997). Затем группа стала известна и в Украине, успешно записывала новые альбомы и гастролировала.

В апреле 2022 года Яценко сообщил, что вступил в батальон "Мрия", а затем - что присоединился к волонтерскому проекту, помогающему медикам.

В первую военную весну Дизель приезжал в обстреливаемый Харьков.