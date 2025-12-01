В возрасте 79 лет сегодня скончался известный игрок "Динамо" Владимир Мунтян. Он долгое время боролся с болезнью.

Об этом сообщает киевский клуб.

За неделю с лишним до кончины легендарного игрока главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказывал СМИ, что он давно страдает от болезни, которая существенно ухудшила его состояние.

В составе "Динамо" Мунтян семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевывал национальный Кубок, стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.

В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР. В сборной СССР футболист на позиции полузащитника провел 49 матчей в 1968–1976 годах, на его счету семь голов. Он также выиграл с командой серебро чемпионата Европы 1972 года.

После окончания игровой карьеры Мунтян был тренером нескольких украинских клубов, сборной Гвинеи и молодежной сборной Украины, также работал в российской команде - владикавказской "Алании".

