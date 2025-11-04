В России скончался легендарный ведущий музыкальных телепрограмм "Утренняя почта" и "Утренняя звезда" Юрий Николаев. Ему было 76 лет.

Об этом сообщают российские издания.

По данным медиа, сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома. У Николаева поднялась температура до 39,5. Прибывшие медики диагностировали тяжелую пневмонию и госпитализировали его в московскую больницу имени Юдина. 2 ноября артист уже обращался к врачам с жалобами на слабость и температуру, но отказался от госпитализации.

Здоровье телеведущего было ослаблено длительной борьбой с серьезными заболеваниями. В 2007 году у него обнаружили рак кишечника, а в 2014 году удалили злокачественную опухоль из легкого. В ноябре 2024 года Николаев перенес двустороннее воспаление легких. Кроме того, в январе 2025 года артист после падения получил перелом бедра, потребовавший операции, после которой развился тромбоз голени.

Юрий Николаев долгое время боролся с тяжелыми болезнями. Фото: российские СМИ

Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году. Кроме "Утренней почты" и "Утренней звезды", Николаев вел такие телепередачи как "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово".

