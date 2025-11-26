Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает возможным завершение войны в Украине уже до конца года.

Об этом пишет испанская газета El País.

Генсек Североатлантического альянса утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста, хотя позже добавил, что прогнозировать что-то сложно.

"Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит. Конечно, после женевских переговоров необходимо провести ещё несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с Евросоюзом и НАТО. И мы пока не дошли до этого", - заявил Рютте.

При этом генсек НАТО сказал, что "мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией "очень близко".

В то же время, по данным западной прессы, у Трампа считают, что Путин отвергнет измененный в Женеве мирный план США об Украине.

Что сейчас происходит с мирным планом Трампа, мы разбирали в отдельном материале.

