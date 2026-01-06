Достигнута точка, наиболее близкая к достижению прочного мира в Украине.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан во время общения с журналистами после саммита Украины, США и "коалиции желающих" в Париже.

"Сегодняшний саммит был важным... Если мирное соглашение будет подписано, это не только положит конец войне в Украине, но и определит долгосрочные параметры мира между Россией и Европой", – сказал он.

Напомним, по итогам саммита в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о планах размещения иностранных войск в Украине после войны.

Также зять президента США Джаред Кушнер в Париже заявил о решении почти всех вопросов по гарантиям безопасности для Украины.

