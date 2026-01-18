Генераторы, которые устанавливаются на балконах в многоквартирных домах, по опасности для жильцов сравнимы с "шахедами".

Такое мнение в интервью телеканалу "Киев 24" озвучил глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

По его словам, необходимо использовать не кустарно изготовленные приспособления, и исключительно те, которые можно использовать в домашних условиях.

"Когда вы решаете создавать резерв энергии, в первую очередь беспокойтесь о своей безопасности. Множество вещей которые сейчас пытаются использовать, вызывают больше вреда чем пользы. Начиная от автономных обогревателей которые устанавливают на многоэтажных домах, до генераторов на балконах. То есть это всё, по сути, "шахед" который вы занесли себе в дом, особенно многоквартирный. Это может создать проблемы не только для вас, но и для ваших соседей. Начиная от угарного газа, и заканчивая пожаром. Особенно на газовом топливе", - заявил Литвин.

Напомним, уже были случаи, когда целые семьи травились угарным газом.

О том, как правильно и безопасно укреплять квартиру мы писали подробно в отдельном материале.