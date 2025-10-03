Вооруженные силы Украины переносят учебные центры из Черниговской области в другие регионы. Решение было принято после недавнего прилета по учебке в Гончаровском.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на Командование Сухопутных войск.

По информации ведомства, перемещение происходит поэтапно, чтобы обеспечить безопасные условия для военнослужащих и продолжение учебного процесса.

Еще раз подтверждается, что в момент прилета в Гончаровском погибли мобилизованные, но снова без уточнения, сколько. Идет расследование.

"Несмотря на организованные меры безопасности, произошел случай гибели военнослужащих в результате ракетного удара. Виновных привлекут к ответственности согласно действующему законодательству", — отметили в командовании Сухопутных войск.

Ранее мы писали, что армия РФ атаковала двумя "Искандерами" учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ. Ракеты попали в укрытие, однако на месте зафиксированы потери личного состава.

Война в Украине идет 1318-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян снова продвижение в двух областях, которое набрало темп в последнее время: в Днепропетровской области войска РФ продвинулись к западу от Новоивановки, а в Запорожской - в Полтавке. Украинские военные считают, что россияне готовят новое наступление в Днепропетровской области севернее - на новопавловском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.