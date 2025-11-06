В украинских школах 40% учащихся детей на перерывах общаются преимущественно на русском языке.

Об этом сообщила руководитель Центрального межрегионального управления Государственной службы качества образования Светлана Бабинец.

Она отметила, что доля учеников, которые считают украинский язык родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%, а среди родителей - с 79% до 71%.

"Русский язык еще присутствует и в быте, до 30% учеников и учениц общаются на нем дома и со сверстниками. Результаты исследования засвидетельствовали сохранение русскоязычных практик", - подытожила Бабинец.

Напомним, в конце октября заместитель министра образования Анастасия Коновалова заявила, что менее половины молодёжи теперь говорит на украинском языке.

В марте мы писали, что в Верховную Раду внесли проект закона, который обязывает говорить в школах только на украинском языке даже на переменах.

Украинский актер Богдан Бенюк в свою очередь призывал бить детей по заднице за разговоры на русском языке.

