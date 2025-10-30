Менее половины молодёжи теперь говорит на украинском языке.

Об этом заявила заместитель министра образования Анастасия Коновалова во время форума "Украинский - язык сильных", который проходит в Киеве ко Дню украинской письменности и языка

По данным ведомства, в первый год войны - в 2022-м - на украинском постоянно говорили 46% детей, в 2023-м - 55%, а в 2024-м - 49%.

"Из положительного: постоянно растет уровень компетентности детей в использовании украинского языка. То есть они его знают: в 2022 году 61% детей и молодежи считали, что свободно владеют украинским, в 2023-м - 72%, а в 2024-м - 75%. То есть на сегодня дети лучше с каждым языком прошлым годом, они меньше ее пользуются в быту", - отметила Коновалова.

Треть опрошенных объяснили это привычкой, 20% - тем, что в семье общаются на русском, 13% отметили, что вне школы у них отсутствует среда для общения на украинском, а 12% - не пользующиеся языком из-за его недостаточного знания.

При этом замминистра отметила, что 9% детей считают, что их окружение предвзято относится к украинскому языку.

Напомним, в марте в Верховную Раду внесли проект закона, который обязывает говорить в школах только на украинском языке даже на переменах.

Позже новый языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.