Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала полицию провести "профилактически-разъяснительную работу" в заведении Che Bar, что на улице Сумской в центре Харькова, где посетители регулярно поют русскоязычные песни.

Ее ответ на жалобу опубликовали харьковские телеграм-каналы.

Отвечая на запрос гражданина в связи с пением посетителями бара песни "Роман" российской поп-группы группы "Винтаж", Ивановская отметила, что законом исполнять в караоке песни на русском не запрещено. Запрещается только воспроизводить исполнение русскоязычных песен российскими гражданами.

"В то же время следует отметить, что ситуация регулярного публичного исполнения гражданами русскоязычных песен в публичных местах в условиях вооруженной агрессии России против Украины обоснованно вызывает общественное возмущение и неприятие, которое я полностью разделяю. Хотя эта ситуация находится вне регулирования украинского законодательства, она общественно чувствительна и конфликтна", - написала Ивановская и призвала полицию вмешаться.

Летом в связи с тем, что законом запрещено только исполнение песен граждан РФ, но не песен на русском языке, Ивановская потребовала запретить законом и второе.

В октябре в Киеве запретили проводить концерт украинских рэперов, выступающих на русском языке.