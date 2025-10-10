Русскоязычных украинцев нужно уголовно преследовать, не давать образование и работу.

Соответствующее заявление сделал бывший вице-спикер Верховной Рады от партии "Свобода" Руслан Кошулинский.

По его словам, только так можно заставить людей забыть русский язык.

"Должно действовать украинское законодательство, которое должно очень сровым способом сделать дискомфорт людям, которые пользуются языком оккупанта", – подчеркнул Кошулинский.

Напомним, Новый языковой омбудсмен потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.

Война в Украине продолжается 1325-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе деревень Новосёловки и Сичневого (Январского). Противник также получил продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой – у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

