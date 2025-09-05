Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ, поступающие из России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

По словам президента, он обсуждал с Фицо вопросы энергетики.

"Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка", - сказал Зеленский.

Ранее Роберт Фицо по итогам встречи с украинским президентом заявил, что верит в скорое завершение войны в Украине и нормализацию отношений с РФ.

О том, что в Ужгороде прошла встреча Зеленского и Фицо и основные тезисы мы публиковали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1290-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием четверга стала встреча в Париже представителей стран Европы, которые планируют дать гарантии безопасности Украине после окончания войны. Эти гарантии строятся прежде всего на вводе в Украину иностранных военных контингентов, против чего выступает Москва.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.