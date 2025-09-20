Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет зарабатывать деньги на войне в Украине, но все равно делает это.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По его словам, война финансируется альянсом НАТО.

"Мы не тратим деньги на эту войну. Она финансируется НАТО. НАТО закупает нашу технику. На самом деле, я не хочу зарабатывать деньги на этой войне. Но это происходит, потому что они покупают наше оборудование", - сказал американский президент.

Напомним, по новой схеме, США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно, а продают его Европе с 10-процентной наценкой, которой затем позволено передавать оружие Киеву (программа PURL).

При этом отдельные военные контракты на сравнительно небольшие суммы заключаются и напрямую с Украиной.

Американский посол при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что США смогут передавать Украине только избыточное вооружение сверх собственных запасов и потребностей.

