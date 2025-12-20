Министерство иностранных дел Украины уже начало работу по созданию инфраструктуры для проведения выборов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "когда мы дойдем до выборов", будут проблемы с количеством украинцев проживающих за рубежом, потому МИД создаст "особую инфраструктуру" для голосования.

При этом он повторил, что главным условием привлечение выборов должно прекращение огня. Глава государства также отверг прозвучавший вчера призыв Владимира Путина допустить к голосованию проживающих в РФ украинцев, отметив, что на контролируемых Россией территориях голосование проводится не будет.

Зеленский также дал понять, что масштабные последствия прилетов по Одесской области вызваны, в том числе, и проблемами в работе ПВО.

"Разбираемся с ответственными за ПВО, почему в Одесской области так много проблем. Это диалог между мной и Сырским", - говорит президент.

Ранее Зеленский заявлял, что поддерживает формат онлайн-голосования на следующих президентских выборах.

Подробнее о предвыборных и политических раскладах в Украине мы писали в отдельном материале.