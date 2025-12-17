Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на выборы.

Об этом заявил в суде бизнесмен Игорь Коломойский.

По его мнению, главный признак этого - отсутствие нового главы Офиса президента. По мнению Коломойского, это говорит о том, что "Зеленский решил уйти вслед за Андреем Ермаком".

Бизнесмен полагает, что вероятность такого решения президента - 90%.

Сегодня проходило рассмотрение аппеляция Коломойского на решение оставить его под стражей. В итоге суд подтвердил продление ареста.

Напомним, по данным опросов, блок президента Украины Владимира Зеленского не попадает в тройку лидеров партийных рейтингов.

Что касается назначения нового главы Офиса президента, то пауза с принятием решения затянулась. Еще 28 ноября с этой должности был уволен Андрей Ермак.

Зеленский давал понять, что есть определенные проблемы с назначением руководителя ОП, а также называл претендентов на этот пост.

О том, почему Зеленский медлит с назначением главы Офиса президента, мы подробно писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.