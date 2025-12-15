Блок президента Украины Владимира Зеленского не попадает в тройку лидеров партийных рейтингов.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС) по итогам своего соцопроса.

Согласно его данным, 19,9% определившихся граждан отдали бы голос за условную партию экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. На втором месте - партия "Евросолидарность" Петра Порошенко (16,2%), а замыкает топ-3 гипотетическая партия командира Третьего корпуса Андрея Билецкого "Третья штурмовая бригада" – 11,9%.

Блок Зеленского с 11,3% - на четвертом месте. Ненамного от него отстает гипотетическая партия главы ГУР Кирилла Буданова (10,4%).

Также 5% барьер преодолевают "Разумная политика" Дмитрия Разумкова (8,7%), "24 августа" Сергея Притулы (6,4%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (5%) и условная партия "Азов" (5%).

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил о рекордном падении рейтинга Зеленского после скандала с "плёнками Миндича".

Между тем недавно Владимир Зеленский, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа провести в Украине выборы, заявил, что готов это сделать даже во время войны.

В том, что значит заявление Зеленского о готовности к выборам во время войны, мы разбирали в отдельном материале.