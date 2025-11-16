Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%.

Об этом заявляет депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные трёх закрытых социсследований, что были проведены сразу после разоблачения коррупционных схем близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.

"Рейтинг президента по результатам недели обвалился, если не в два раза, то процентов на сорок так точно. Ещё больше выросла отметка "другой кандидат" или "не определился". <...> Когда спрашивают: "За кого вы будете голосовать, если вашего кандидата нет в списке?" - тут, мягко говоря, Зеленского нет вообще, там цифры какие-то смешные. Это плохая тенденция, с политической точки зрения фатальная. Впервые антирейтинг президента значительно перевесил рейтинг доверия", – говорит нардеп.

По словам Железняка, сложившаяся ситуация после скандала с Миндичем усилила позиции политических оппонентов Зеленского и поставила под вопрос его прохождение на второй срок.

Напомним, дело Миндича ставит под сомнение имидж Зеленского внутри страны и на Западе.

Ранее журнал Spectator писал, что дело Миндича может привести к отставке Зеленского.