Зеленский в Афинах. Украина подписала договор о транзите газа США через греческие терминалы
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию с официальным визитом. Его встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакс, с которым президент провёл короткую беседу.
Об этом сообщает греческая новостная служба ERT News.
По информации издания, у него Зеленского запланирована встреча с президентом Греции Константиносом Тасуласом, а после этого премьер-министр Кириакос Мицотакис примет украинского лидера в здании Максимос.
На время прибытия Зеленского местная полиция запретила в Афинах митинги и демонстрации.
Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина и Греция подписали договор о транзите через греческие терминалы американского сжиженного газа.
По его словам, первые партии газа пойдут в Украину в январе.
"Мы уже подготовили соглашение с Грецией о газе для Украины. Мы выделим почти два миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинского производства, вызванные российскими атаками", - написал президент.
"Греция превращается в ключевой транзитный пункт для поставок американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мийотакис.
В дополнение греческие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский планирует попросить у Греции две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.
Напомним, в ходе европейской поездки Зеленский планирует посетить Францию. Что президент Франции Эмманюэль Макрон скажет украинскому лидеру о коррупционном скандале с Миндичем, мы разобрали в отдельном материале.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала коррупционный скандал "крайне прискорбным", однако при этом Европа впервые за долгое время внесла средства в программу закупки оружия для Украины PURL.