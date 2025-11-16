Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию с официальным визитом. Его встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакс, с которым президент провёл короткую беседу.

Об этом сообщает греческая новостная служба ERT News.

По информации издания, у него Зеленского запланирована встреча с президентом Греции Константиносом Тасуласом, а после этого премьер-министр Кириакос Мицотакис примет украинского лидера в здании Максимос.



На время прибытия Зеленского местная полиция запретила в Афинах митинги и демонстрации.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина и Греция подписали договор о транзите через греческие терминалы американского сжиженного газа.

По его словам, первые партии газа пойдут в Украину в январе.

"Мы уже подготовили соглашение с Грецией о газе для Украины. Мы выделим почти два миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинского производства, вызванные российскими атаками", - написал президент.

"Греция превращается в ключевой транзитный пункт для поставок американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мийотакис.

В дополнение греческие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский планирует попросить у Греции две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.

Напомним, в ходе европейской поездки Зеленский планирует посетить Францию.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала коррупционный скандал "крайне прискорбным", однако при этом Европа впервые за долгое время внесла средства в программу закупки оружия для Украины PURL.