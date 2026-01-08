Сотрудники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении сотруднику одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области, который допускал физическое насилие к военнослужащим во время мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как заявили правоохранители, в Николаеве к ним поступило не менее 30 жалоб граждан на неправомерные действия сотрудников Корабельного районного ТЦК при проверке воинско-учетных документов.

"Количество обращений указывает на системный характер нарушений", - говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки жалоб следователи установили, что сотрудник областного ТЦК и СП, который занимался "укреплением" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военным.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в умышленном телесном повреждении (ч. 1-й. 125 КК Украины). Ведется досудебное расследование.

Напомним, вчера ГБР задержало сотрудника одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных. Причём в ноябре 2025 года начальнику этого же ТЦК сообщили о подозрении в аналогичных правонарушениях.

На днях сотрудник ТЦК во Львове пожаловался на отношение к военкомам жителей запада Украины как к врагам.