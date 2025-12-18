Государственное бюро расследований передало в суд дело о систематических поборах в 110-й бригаде Вооруженных сил Украины.

По версии следствия, замкомандира механизированной бригады организовал преступную группировку, которая заработала на военных за 2 года более 5 млн грн.

Военным, которые не хотели служить, предлагали этого не делать за половину зарплаты. Некоторым даже оформляли боевые выплаты. Тех, кто не хотел платить отправляли на самые опасные участки фронта.

Один из военных, находясь под давлением командира, совершил самоубийство и оставил записку с прямым указанием виновного.

Другой военный прошлым летом решил разоблачить происходящее в бригаде, забрал у командира сумку с 1,5 млн грн и передал ГБР. Командование пыталось скрыть преступление, оформив его в СОЧ и заявив о похищении оружия, а по факту военного похитили и угрожали убийством семье.

Полгода спустя командира задержали. Оказалось, что он мог еще и украсть военного имущества и продовольствия на 30 млн грн.

Под арестом находится его имущество на сумму более 14 млн грн, приобретенное после 2022 года: две квартиры, два земельных участка возле "Буковеля", автомобиль Mercedes-Benz.

В суд также направлены обвинительные акты в отношении командира группы МЗ и четырех солдат.

Напомним, в Тернополе судили служащих ВСУ, задержанных за похищения и пытки людей.

Ранее нардеп Анна Скороход заявляла, что в украинской армии процветает начисление боевых выплат тем, кто не был на передовой. Затем эти деньги отбирают себе командиры подразделений.