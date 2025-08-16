Политические лидеры мира продолжают комментировать российском-американский саммит на Аляске.

Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в мирном договоре речь должна идти о гарантиях как для Украины, так и для России.

"Ближайшие дни покажут, поддержат ли крупные игроки в Евросоюзе мирный процесс и приведут ли украинский конфликт к завершению. Или же будет продолжена безуспешная европейская стратегия попыток ослабить Россию через этот конфликт с помощью невероятной финансовой, политической или военной помощи Киеву", – сказал он в видеокомментарии, опубликованном в его Фейсбуке.

Власти Италии позитивно восприняли итоги встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Соглашение об Украине все еще сложно (достижимо - Ред.), но наконец-то возможно", – заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

Также она сказала, что Трамп поддерживает идею о гарантиях безопасности для Украины на основе статьи 5 Устава НАТО, но без членства Украины в Альянсе. По ее словам, насчёт этого на встрече Трампа и Путина были "самые интересные новости".

"Ключевым вопросом остаются гарантии безопасности для предотвращения новых российских вторжений, и именно в этом аспекте в Анкоридже были зафиксированы самые интересные новости. Президент Трамп сегодня вернулся к итальянской идее гарантий безопасности, вдохновляемых статьей 5 НАТО. Отправной точкой этого предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине пользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая США, готовых действовать в случае нового нападения", – заявила Мелони.

Что именно за новости о гарантиях безопасности для Украины появились после встречи Трампа и Путина, Мелони не уточнила. Но раньше сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента написали, что Трамп во время сегодняшнего разговора сообщил Владимиру Зеленскому и европейцам, что Путин согласен с тем, чтобы Украина получила гарантии безопасности, о которых говорила Мелони, то есть наподобие 5-й статьи НАТО, но без членства в Альянсе.

Отметим, что 5-я статья подразумевает принцип коллективной безопасности, когда при нападении на одну страну НАТО другие члены обязаны оказать ей поддержку.

До сих пор предоставление подобных гарантий США отвергали (ещё со времен Джо Байдена) из-за опасений втягивания в войну с Россией. Всегда негативно по поводу таких идей высказывалась и Москва.

Действительно ли сейчас изменились позиции Вашингтона и РФ, и если да, то что взамен хочет Путин (вывод ВСУ с Донбасса, международное признание российской юрисдикции над захваченными территориями, нейтральный статус Украины или ещё что-либо), пока точно неизвестно. Официально свое согласие с такими гарантиями ни Трамп, ни Путин не подтверждали.

Кроме Мелони, о саммите отозвался вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он приветствовал встречу Путина и Трампа, назвав хорошей новостью каждый шаг к миру.

"Как и просил папа римский Лев, вместо оружия должна заговорить дипломатия, и никто не должен ей препятствовать", - написал он в Х.

Оставил свою реакцию в Х и венгерский премьер Виктор Орбан.

"Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали основы своего сотрудничества и обменивались недружелюбными посланиями. Теперь этому пришёл конец. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера. Пусть каждые выходные будут хотя бы такими же хорошими!" – написал он в соцсети.

А польский премьер Дональд Туск полагает, что игра за будущее Украины вступила в решающую фазу.

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Сегодня ещё очевиднее, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз доказал, что он хитрый и беспощадный игрок. Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение", – написал польский премьер в Х.

Ранее мы приводили комментарии по поводу встречи американцев: сенатора Линдси Грэма и дочери Кита Келлога.

Также мы подробно разбирали договоренности президентов на саммите.