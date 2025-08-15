Лондон готов направить своих военнослужащих на подконтрольне Киеву территории после достижения перемирия в российско-украинском конфликте.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью местному изданию BBC News.

По словам Хили, более 200 военных планировщиков из "коалиции желающих" на протяжении последних месяцев разрабатывали детальный план действий на момент прекращения огня в Украине.

"Многонациональные силы коалиции готовы действовать с первого дня перемирия. Военные планы согласованы", – отметил министр.

Глава минобороны Соединённого королевста уточнил, что Британия также намерена разместить свой контингент на украинской территории для поддержки населения, обеспечения безопасности в воздухе и на море, а также для укрепления обороноспособности страны.

Ранее The Times сообщила, что Британия отказалась от идеи введения в Украину 30-тысячного контингента для защиты портов и ключевых городов.

Война в Украине продолжается 1269-й день. Сегодня вечером, 15 августа, на Аляске состоится встреча Трампа и Путина для урегулирования российско-украинского конфликта. Последние новости с ключевыми событиями – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась и закрепилась ещё на одном участке Днепропетровской области – возле деревни Малиевки, сообщает Deep State. Противник также продвинулся в деревне Полтавке, что западнее Константиновки Донецкой области. В Генштабе заявили, что ситуация с прорывом РФ севернее Покровска "стабилизируется", на этот участок фронта направили "Азов".

