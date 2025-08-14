Лондон отказался от идеи ввода в Украину 30 тысяч миротворцев для защиты портов и важных городов - The Times
Великобритания отказалась от идеи введения в Украину 30-тысячного контингента для защиты портов и ключевых городов.
Об этом пишет британская газета The Times.
Теперь в Лондоне предлагают более "реалистичную миссию", включающую "обеспечение безопасности с воздуха над западной Украиной, учебную поддержку украинских военных и разминирование Черного моря".
Такие силы не будут включать в себя снабжение войск на передовой, уточняет издание. При этом "коалиция желающих" предоставит специалистов для восстановления ВСУ.
"Это повлечет за собой подготовку в западной части страны, где войска с меньшей вероятностью подвергнутся нападению", - пишет издание.
Для прикрытия этих сил предусмотрено патрулирование воздушного пространства Украины с помощью таких самолетов, как "Тайфуны" или F-35, чтобы "успокоить украинское население и обеспечить возобновление международных рейсов".
Напомним, недавно агентство Bloomberg писало, что США отказались поддерживать Британию и Францию в небе Украины.
Ранее газета Financial Times сообщала, что на Западе охладевают к идее ввода миротворцев в Украину.