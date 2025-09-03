"Остались фаза два и фаза три". Трамп настаивает, что Путин должен принять решение о войне в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких заявлений для главы Кремля Владимира Путина, но тот должен принять решение по поводу войны в Украине.
Заявление прозвучало во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.
По словам Трампа, у него остаются "фаза два и фаза три" в вопросе действий на случай неудовлетворенностью темпом украинского урегулирования.
"У меня нет никаких заявлений для Путина. Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо удовлетворен, либо нет. Если нет – будут последствия", – добавил он.
Трампу также задали вопрос, почему в отношении Путина лишь звучат выражения разочарования, но не предпринимаются конкретные шаги.
"А откуда вы знаете, что нет конкретных действий?" – парировал президент США.
Как мы писали, на том же мероприятии Трамп снова отвел президенту РФ "пару недель". Он заявил, что его отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном очень хорошие, но за несколько недель он поймёт, насколько.
