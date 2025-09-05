Губернаторы Калифорнии, Орегона и Вашингтона объявили, что создают новый "Альянс здравоохранения Западного побережья" и не будут подчиняться медицинской политике президента США Дональда Трампа и его министра здравоохранения Кеннеди.

Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора Калифорнии.

По предоставленной информации, губернаторы будут предоставлять своим жителям единые рекомендации "на основе фактических данных" относительно того, кому следует делать прививки.

"В ответ на недавние действия федерального правительства, которые подорвали независимость CDC и вызвали обеспокоенность по поводу политизации науки, Калифорния, Орегон и Вашингтон начинают процесс предоставления своим жителям единых рекомендаций на основе фактических данных относительно того, кому следует делать прививки, а также для обеспечения доступа общественности к достоверной информации, которая позволит быть уверенным в безопасности и эффективности вакцин", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Трамп запретил американское финансирование исследований "опасных" вирусов за границей, ссылаясь на пандемию COVID-19.

