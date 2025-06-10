Губернатор Калифорнии Ньюсом в ответ на угрозы Трампа ударить, если кто-то плюнет в военных, опубликовал фотографии спящих на полу солдат Национальной гвардии, введенных Трампом в его штат.

"Вот как Дональд Трамп обращается со своими войсками. Позорище", – написал Ньюсом.

"Войска, чьи импровизированные казармы показаны на фотографиях, эксклюзивно полученных Chronicle, прибыли без федерального финансирования на еду, воду, топливо, снаряжение или жилье", – процитировал он также сообщения журналистов.

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