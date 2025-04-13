Белый дом опубликовал результаты медицинского обследования президента США Дональда Трампа.

Официальное заключение опубликовано на правительственном сайте.

Президентский врач ВМС США Шон Барабелла сообщил, что Трамп прошёл ежегодное медицинское обследование, результаты которого свидетельствуют о хорошем общем состоянии здоровья 78-летнего американского лидера.

По словам врача, показатели сердечно-сосудистой, дыхательной, неврологической и других ключевых систем организма соответствуют норме. Уровень когнитивных функций, в том числе память и реакция, находится в пределах возрастной нормы, никаких серьёзных нарушений не выявлено.

Масса тела Трампа составляет около 102-х килограммов при росте 190 сантиметров. Артериальное давление и пульс находятся в пределах допустимых значений, уровень холестерина и сахара в крови – в норме. Врач отметил, что Трамп придерживается сбалансированной диеты и сохраняет умеренную физическую активность.

Отдельное внимание было уделено психоэмоциональному состоянию. По результатам специализированных тестов, уровень тревожности и признаков депрессии у бывшего президента – низкий.

Медицинское заключение не содержит рекомендаций по изменению текущего режима главы Соединённых Штатов. Врач подтвердил, что Дональд Трамп "остаётся в хорошей физической и умственной форме" и подчеркнул отсутствие каких-либо признаков заболеваний, что могли бы повлиять на повседневную активность президента.

Напомним, предыдущий американский президент Джо Байден прошел медобследование перед участием в последней президентской гонке.

Ранее Трамп предлагал Байдену пройти тест на когнитивные способности, "потому что у Путина острый ум".