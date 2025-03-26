Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны заявил о том, что в смерти его отца виноваты врачи.

Об этом Диего Армандо Марадона-младший сказал в эфире El Chiringuito.

"Больше всего меня ранит то, что его убили. Это настолько очевидно. Они не лечили его должным образом и не сделали ничего, чтобы его спасти. Я не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Я уверен, что мы докажем факт халатности. После многих лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался им выгоден только после своей смерти. Почему? Я не знаю.

Но одно несомненно: после того, как врачи поступили так, как они поступили, и те, кто их поставил на это место, у меня просто нет другого вывода. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь", – заявил сын легенды футбола.

Напомним, на днях в Аргентине началось дело врачей, которых обвинили в доведении до смерти легендарного Марадоны.

Следствие считает, что действия медиков были "неуместными, неадекватными и безответственными", и что "шансы на выживание были бы выше", если бы Марадону лечили надлежащим образом в медицинском заведении.

Ранее агент Марадоны обвинил в его смерти медиков, которые поздно приехали на вызов.

Также мы писали о том, как врач Марадоны заявил, что перед смертью футболиста слишком рано выписали из больницы.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В начале ноября 2020 года он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. 25 ноября у бывшего футболиста случился сердечный приступ. По данным адвоката Марадоны, он и стал причиной смерти спортсмена.