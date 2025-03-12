В Аргентине судят врачей по обвинению в доведении до смерти легенды футбола Диего Марадоны в 2020 году.

Об этом сообщает служба новостей ВВС News.

Следствие считает, что действия медиков были "неуместными, неадекватными и безответственными", и что "шансы на выживание были бы выше", если бы Марадону лечили надлежащим образом в медицинском заведении.

Марадона умер от сердечного приступа дома через две недели после операции по удалению тромба в головном мозге. Ночная медсестра заявила, что видела "тревожные признаки", но получила приказ не будить Марадону.

Прокуроры обвинили группу медиков в том, что те настаивали на предоставлении Марадоне домашнего ухода, который не соответствовал необходимым требованиям - например, там не было дефибриллятора и постоянного присутствия медиков, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании.

Обвинение утверждает, что футболист был брошен на произвол судьбы в течение "длительного, мучительного периода" - вплоть до своей смерти.

Врачи отрицают свою вину в смерти футболиста.

Им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.

Напомним, агент Марадоны обвинил в его смерти медиков, которые поздно приехали на вызов.

По его словам, врачи приехали на полчаса позже, чем должны были.

Также мы писали о том, как врач Марадоны заявил, что перед смертью футболиста слишком рано выписали из больницы.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В начале ноября 2020 года он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. 25 ноября у бывшего футболиста случился сердечный приступ. По данным адвоката Марадоны, он и стал причиной смерти спортсмена.

Также мы писали, что тело легендарного футболиста было захоронено без сердца.