Тело легендарного футболиста Диего Марадоны, который умер в прошлом году, было захоронено без сердца.

Об этом со ссылкой на книгу журналиста Нельсона Кастро пишет испанская ежедневная спортивная газета Marca.

Отметим, 25 ноября исполнится год с дня смерти Марадоны. Врач и журналист Нельсон Кастро опубликовал книгу под названием "Здоровье Диего: правдивая история", в которой рассказывает жизни и смерти звезды футбола.

"Была группа (болельщиков - Ред.), которая планировала выкопать сердце. Этого не произошло, потому что люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти", - рассказал Кастро.

Сердце нужно изучить, так как оно весило 500 граммов при норме в 300 граммов. Обычно у спортсменов сердце больше, но Кастро считает, что причина также в сердечной недостаточности.

Напомним, Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. В начале ноября прошлого года он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. 25 ноября у бывшего футболиста случился сердечный приступ. По данным адвоката Марадоны, он и стал причиной смерти.

Ранее мы рассказывали, что Марадона просил поместить свое забальзамированное тело в мавзолей вместе с трофеями и личными вещами.

Также сообщалось, что адвокат Марадоны обвинил врачей в смерти великого футболиста.