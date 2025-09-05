Одна из наиболее бессмысленных дискуссий в рамках переговоров по войне в Украине – это тема личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.



При том, что она почему-то преподносится как чуть ли не краеугольный камень всего процесса.



На это уже давно делают упор Киев и европейцы, проводя линию, что "Зеленский готов к встрече, а Путин ее избегает, а значит он не настроен на мир и его нужно Трампу жестко наказать санкциями".



Первоначально в Кремле на это отвечали в духе "мы не против встречи, но она должна быть хорошо подготовлена".



Но недавно Путин решил подхватить эстафету и заявил, что готов в любой момент встретиться с Зеленским. Но только если тот приедет в Москву. На что президент Украину уже фактически ответил отказом. Что, в свою очередь, уже вызвало встречные обвинения в его адрес из России на тему "Зеленский не хочет мира, не хочет договориться о завершении войны, а потому и не едет в Москву".



Но на самом деле, ключевой вопрос в другом – а зачем вообще сейчас Зеленскому и Путину друг с другом встречаться? Представим, что Зеленский даже приедет в Москву. Что дальше? Путин ему повторит те же условия, которые он озвучивал Трампу на Аляске (вывод всех украинских войск из Донецкой области и т.д.). Зеленский ответит отказом и выдвинет свои требования – перемирие по линии фронта, согласие Москвы на размещение войск НАТО в Украине, выплата репараций и т.д. Путин на это также ответит отказом. На том разговор и будет закончен.



Проблема не в организации встречи Путина и Зеленского. Проблема в полном несовпадении позиций сторон по условиям завершения войны. И пока эти позиции не сблизятся, любые встречи бессмысленны. Также как и разговоры о них.



А если позиции будут согласованы (для чего достаточно и переговоров технических команд), то подписать документ о завершении войны может кто угодно. Не обязательно президенты. Могут специально уполномоченные их представители.



Поэтому встреча Зеленского и Путина если и имеет практический смысл, то только после того, как договоренности будут полностью подготовлены до такой степени, что останется поставить лишь подписи.

Но до этого пока далеко.

Ранее глава МИД Турции сообщил о принципиальной договоренности в Стамбуле о встрече Зеленского и Путина. В то время как журналист Bloomberg сообщил, что Зеленский приедет на встречу с Путиным в Москву, только если ему прикажет Трамп.