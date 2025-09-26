В Украине изменился порядок воинского учета: теперь мужчины от 25 до 60 лет, которые по разным причинам раньше не состояли на таком учете, будут внесены в систему автоматически.

Сам текст постановления Кабинета министров об этом еще не опубликован, но из его анонса можно предположить, что для мужчин, которые когда-то выпали из системы, теперь исчезает возможность формально оставаться неучтенными.

До недавнего времени на воинском учете должны были состоять все мужчины призывного возраста и военнообязанные. Но на практике существовало немало ситуаций, когда человек оказывался вне системы. Часть молодых людей просто никогда не становилась на учет после достижения 17-18 лет, потому что не явились в военкомат по повестке или из-за ошибок со стороны школ и университетов, где учет часто вели формально. Другие выпадали при переездах: нужно было сняться с учета по старому адресу и встать заново на новом месте жительства, но далеко не все это делали, особенно при частой смене жилья или отсутствии постоянной прописки (или регистрации).

Лица с приписными свидетельствами - военными билетами для тех, кто проходил альтернативную службу или не служил по состоянию здоровья - тоже могли быть в невидимой для системы зоне. Раньше списки военнообязанных хранились в местных военкоматах и не всегда корректно оцифровывались при переходе на электронные базы.

Отдельная категория - те, кто уехали из страны. Многие из них не обновляли данные в военкоматах либо возвращались и годами оставались невидимыми для системы.

Были и те, кто имел отсрочки по учебе или состоянию здоровья, но так и не завершил оформление документов, а значит, в базе числился некорректно или вовсе отсутствовал.

Играли свою роль и элементарные бюрократические ошибки: в условиях бумажного учета и несогласованности баз данных часть людей просто терялась.

Впрочем, как писалось выше, по закону все мужчины призывного возраста и военнообязанные и раньше должны были стать на воинский учет. Но выпавшие из системы добровольно это зачастую не делали, чтобы не подвергаться риску мобилизации, и попадались в поле зрения ТЦК, только если их ловили во время уличных проверок или же постановки на воинский учет требовали жизненные обстоятельства: учеба в вузе, трудоустройство, получение бронирования и т.д.

Именно этих категорий мужчин - тех, кто должен был состоять на учете, но де-факто в базах не числился, - и ждет новое изменение: автоматическая постановка на учет.

По закону система подтягивает данные из реестров и формально закрывает возможность существовать вне учета. Откуда будут брать эти данные?

Постановлением правительства от 20 августа 2025 года №1010 предусмотрено, что электронное взаимодействие реестра "Оберег" в режиме реального времени осуществляется с такими государственными электронными ресурсами:

Государственный реестр актов гражданского состояния,

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований,

Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков,

электронная система здравоохранения,

портал "Дия",

единая база данных по вопросам образования,

информационно-аналитическая система Государственной службы занятости,

информационная система социальной сферы,

иные электронные ресурсы.

То есть для постановки на учет больше не требуется личный визит в территориальный центр комплектования и сам факт того, что человек не ходил в военкомат, не освободит его от обязанностей.

Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, практика показывает, что чаще всего данные попадают в "Оберег" из демографического реестра. Очевидно, оттуда и подтянут всех тех, кто до сих пор был для системы невидимым. Таким невидимкам в долгосрочной перспективе придется учитывать, что все обязанности военнообязанного для них начнут действовать автоматически.

На практике это означает, что с момента внесения в реестр мужчина юридически считается военнообязанным.

К нему применяются все нормы закона: обязанность обновлять личные данные при изменении места жительства, работы или семейного положения, обязанность являться по вызову и ответственность за игнорирование этих требований. Если раньше можно было ссылаться на то, что человек вообще не стоит на учете, то теперь этот аргумент не имеет силы.

Если у человека есть основания для отсрочки или освобождения, он сможет подтвердить их уже после того, как его внесли в реестр. А если оснований для отсрочки не будет и новые военнообязанные проигнорируют повестки из ТЦК, им светят штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

По словам Кравца, в такой ситуации возникает риск системного юридического хаоса: автоматическая постановка в базу без фильтров верификации и корректной обработки исключенных категорий приведет к массовым ошибкам, нарушению прав граждан и перегрузке как судов, так и органов ТЦК.

"Автоматическая интеграция реестров в систему "Оберег" часто приводит к тому, что данные не переносятся корректно, и даже лица, которые были исключены с учета, снова оказываются в базе как военнообязанные или со статусом "в розыске". Уже сегодня у нас есть десятки дел, когда лицо было исключено, а после очередного обновления "Резерва+" оказалась в розыске. Теперь они хотят всех присоединить к мегабазе, которая, напомню, хранится за границей. То есть там будут персональные данных вообще всех. Но изменит ли это ситуацию? Будет больше штрафов и розысков. А значит, и тех, кто это оспаривает, если уже сейчас в ТЦК тысячи постановлений, которые отменяются. А дальше их будет еще больше. В судах возникнет просто коллапс. Очевидно, что пытались запугать всех, но идея сделать всю страну в розыске не очень хорошая история", - считает адвокат.

Отдельный вопрос касается тех, кто уже исключен с воинского учета. Сюда относятся мужчины старше предельного возраста пребывания в запасе, лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и официально снятые с учета, а также осужденные за тяжкие преступления, которые по закону не подлежат воинскому учету.

По словам адвоката, автоматическое перетекание данных со всех реестров в "Оберег" может привести к тому, что туда снова попадут люди, которые были исключены с воинского учета на законных основаниях: по возрасту, по состоянию здоровья или из-за судимости.

Формально они уже не являются военнообязанными, но есть риск, что из-за технических ошибок тоже окажутся в базе как лица, находящиеся в розыске, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая штрафы и принудительную доставку в ТЦК, если задержит полиция.