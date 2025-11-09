На вчерашнем концерте украинской певицы Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между украинцами. Инцидент произошел в зале перед началом концерта.

Об этом сообщают телеграмм-каналы.

По информации ресурсов, между собой подрались граждане Украины, которые прибыли на мероприятие с опозданием.

В какой-то момент группа блондинок устроила потасовку с выдиранием волос и руганью.

Отмечается, что причиной конфликта стало долгое ожидание на молдавско-украинской границе, где из-за технических неполадок в системе образовалась значительная очередь. Несколько автобусов с поклонниками артистки задержались на въезде в Молдову.

По словам очевидцев, на пункте пропуска скопилось более десяти транспортных средств с фанатами, направлявшимися на выступление. Многие из тех, кто хотел попасть на концерт Лободы стояли в огромных очередях и пели песни певицы.

Лобода отреагировала на ситуацию, записав обращение в социальных сетях. Она призвала поклонников сохранять спокойствие и заверила, что концерт не начнётся без опоздавших зрителей.

Отметим, что на концерт поехало через границу много украинцев. Однако как раз вчера днём граница на несколько часов закрылась из-за сбоя в базе данных таможни.

Напомним, ранее Лобода заявила, что не будет отказываться от исполнения песен на русском языке.