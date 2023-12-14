Поп-исполнительница Светлана Лобода не будет отказываться от песен на русском языке.

Об этом она сообщила в интервью Би-Би-Си.

"Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая", – заявила певица.

"Я знаю, что вопрос русского языка сейчас остро стоит в Украине. Когда я приезжаю в Украину, я говорю на украинском языке. Но по миру, в Европе, говорят на русском языке… Музыканты в Латвии понимают английский, но все в коллективе говорят на русском. Соответственно, они украинские песни вообще не понимают", – объяснила Лобода.

"Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большая часть Украины говорит на русском языке. Русский язык не принадлежит российской власти. Если бы только российская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось", – добавила она.

Ранее мы сообщали, что в Харькове девушка устроила одиночный пикет против Лободы на концерте. Певица спросила, кто ей за это заплатил.

После поднявшейся шумихи певица обратилась к девушке.