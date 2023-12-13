Народный депутат Александр Юрченко зарегистрировал в парламенте законопроект, предполагающий введение административной ответственности за дискриминацию по языковому признаку.

Карточка документа появилась на сайте Верховной Рады.

Юрченко предложил внести в Административный кодекс статью, которая предполагает штраф от 3400 до 6500 гривен за "публичное оскорбительное унижение граждан по языковому признаку".

В статье не указывается, о наказании за оскорбления каких конкретно языков идет речь. Однако одновременно в другую статью предлагается внести изменения, согласно которым "административные правонарушения, связанные с унижением граждан по языковым признакам" должен рассматривать "уполномоченный по защите государственного языка" - то есть мовный омбудсмен.

На днях Рада новым законом значительно расширила права национальных меньшинств, при этом убрав даже намеки на возможные послабления в Украине для русского языка в будущем.

Незадолго до этого вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что никаких изменений закона в пользу русского языка в Украине быть не может.