Певица Светлана Лобода, на чье выступление в Харькове 25 июня пришла девушка с плакатом "Харьков без Лободы", отреагировала на инцидент.

Лобода заявила, что гордится этой девушкой.

"Девочка, которая простояла все время с плакатом "Харьков без Лободы" - я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение. Я уважаю это, потому что тоже хорошо знаю, что такое идти против течения. К сожалению, мой разговор с тобой в очередной раз пытаются сделать манипуляционным. Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение. Знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа".

За несколько часов до этого видео, на котором певица спрашивает у девушки, кто ей заплатил за акцию протеста, стало вирусным и вызвало шквал негодования у пользователей соцсетей.

На видео видно, как певица подходит к девушке, кладет ей руку на плечо и в микрофон спрашивает: "Моя хорошая, ну, что ты здесь стоишь? Ну кто тебя прислал? Ну кто тебе дал деньги?". После этого артистка что-то говорит девушке с плакатом на ухо. В это время кто-то из публики кричит в поддержку певицы: "Харьков без Лободы невозможен!". Потом Лобода приобнимает девушку, гладит ее по волосам и отходит, говоря в микрофон: "Видите, есть люди завербованные, даже обращаться не имеет смысла".

Девушку, которая вышла на одиночный протест против выступления Лободы в Харькове, зовут Дарья Вдовенко, ей 16 лет. В интервью "Суспильному" она отреагировала на комментарий Лободы в свой адрес.

"Не было видно, что она мною гордится, из разговора о деньгах и по фамильярности… Я имею право на свое мнение, это правда. Но я не видела, чтобы она это уважала… Я видела ее поступки и слышала ее слова в тот момент. Как-то так себе верится. Поступки обратное показывают", - сказала девушка.

В данный момент под постом артистки о выступлении в Харькове закрыты все комментарии.

Напомним, в мае в Киеве отменили концерт Лободы из-за скандала.

Ранее мы писали, что после начала полномасштабной войны Лобода живет в Риге.