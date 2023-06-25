Украинская певица Светлана Лобода в воскресенье дала в Харькове уличный концерт, причем сценой ей служил фонтан с оркестром обезьян у зоопарка. Во время выступления против 40-летней звезды вышла на одиночный пикет девушка.

Видео инцидента опубликованы в соцсетях.

Девушка с плакатом "Харьков без Лободы" сначала стояла у входа в зоопарк еще до начала концерта, стартовавшего около 16:00. Когда выступление началось, она забралась на фонтан, поближе к выступающей Лободе.

Певица подошла к ней, похлопала по спине и в микрофон спросила: "Моя хорошая. Кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги за это?" Девушка не отреагировала на вопрос и хмуро молчала.

Из толпы раздались подбадривающие возгласы в адрес певицы.

"Смотрите, как много людей пришло. Но есть и завербованные люди, нет смысла обращаться", - добавила Лобода и отошла от девушки.

Еще на одном видео Лобода обнимает девушку с плакатом, но это не вызывает никакой реакции у протестующей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИ • ГУБЫ • ХАРЬКОВ (@elena.darline_aesthetic)

В мае мы сообщали, что в Киеве отменили концерт Лободы из-за скандала.

Год назад певица рассказывала, что после начала войны живет в Риге.