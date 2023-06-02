Лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко вчера заметили на концерте украинского музыканта Гарика Кричевского. Мероприятие проходило в элитном загородном комплексе под Киевом Koncha Zaspa Park, неподалеку от ее особняка в Конча-Заспе.

На вечере провели благотворительный аукцион. Вырученные деньги пойдут на обустройство бомбоубежища в столичной детской больнице "Охмадет". Юлия Тимошенко была в костюме цвета "пыльная роза". Здоровалась со зрителями и не отказывала в фото на память.

Напомним, в конце января этого года Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае. В "Батькивщине" тогда объяснили, как она там оказалась.

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