Украинские политики надели милитари-вышиванки в день национальной рубашки. Фото
В Украине сегодня отмечают День вышиванки. Украинские политики, как и год назад, надели милитари-вышиванки.
В частности, президент Зеленский сделал селфи в вышиванке защитного цвета. Кроме военных мотивов, на узоре цвета хаки оказались и крымско-татарские символы. Зеленский напомнил, что 79 лет назад в этот день началась депортация крымских татар.
Также в вышиванке защитного цвета сегодня предстал мэр Киева Виталий Кличко.
"Вышиванка как признак украинской души тоже переживает переосмысление. Вместе с украинским народом. Выстоим и победим! С Днем вышиванки! Слава Украине!", - написал он.
Напомним, год назад вышиванки надели Елена Зеленская, пес Патрон, Верка Сердючка и другие известные украинцы.
В итальянском Пинето украинцы тоже отметили день вышиванки. На празднование пришел мэр города.
Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.
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