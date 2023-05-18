В Украине сегодня отмечают День вышиванки. Украинские политики, как и год назад, надели милитари-вышиванки.

В частности, президент Зеленский сделал селфи в вышиванке защитного цвета. Кроме военных мотивов, на узоре цвета хаки оказались и крымско-татарские символы. Зеленский напомнил, что 79 лет назад в этот день началась депортация крымских татар.

Также в вышиванке защитного цвета сегодня предстал мэр Киева Виталий Кличко.

"Вышиванка как признак украинской души тоже переживает переосмысление. Вместе с украинским народом. Выстоим и победим! С Днем вышиванки! Слава Украине!", - написал он.

Напомним, год назад вышиванки надели Елена Зеленская, пес Патрон, Верка Сердючка и другие известные украинцы.

В итальянском Пинето украинцы тоже отметили день вышиванки. На празднование пришел мэр города.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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