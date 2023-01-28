Юлия Тимошенко летала в Дубай, чтобы навестить внуков на Рождество.

Об этом "Стране" сообщил Алексей Кучеренко, член фракции "Батькивщина".

"А о чем, в принципе, разговор? Тимошенко - молодая женщина-бабушка 62 лет, не призывного возраста (да простит меня Юлия Владимировна за упоминание про возраст, но это открытая информация). Всю войну она провела в Украине, была во всех горячих точках - в Херсоне, Харькове, Николаеве, Одессе и т.д. Вывозила в первые дни войны детей из Охматдета и других больниц. За это время развезла по Украине тонны воды и тонны продуктов. Старлинки, генераторы, бронежилеты, машины, скорые помощи… Внуки, зять и дочь Юлии Владимировны живут в Дубае уже несколько лет. Зять там ведёт бизнес. Бабушка съездила на Рождество к внукам, которых она обожает и любит фантастической любовью", - сказал Кучеренко.

К тому же, Тимошенко уже давно вернулась в Украину.

"Фото, как я понял из потока информации от их "автора-шпиёна", были сделаны еще 5 января. Она уже давно не там. Юлия Владимировна вернулась в Украину и была на заседании Верховной Рады 19 января", - добавил Кучеренко.

Ранее "Страна" сообщала, что главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили в Дубае. Журналисты сняли ее на видео на пляже. Увидев людей с камерами, Тимошенко ушла.

Также на пляже заметили ее мужа, 62-летнего Александра Тимошенко с внуками. Журналисты выяснили, что он проживает на одной из отдельных вилл.