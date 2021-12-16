Неувядающая 61-летняя Юлия Тимошенко продолжает вживаться в образ "молодая-озорная". Из новых находок - игра на барабанах. На страницах политика в соцсети опубликовано видео, где она пробует свои силы на месте барабанщицы в рок-группе.

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Новый пост активно комментируют пользователи соцсети. Отзывы как одобрительные, так и негативные. В частности, политика называют "шикарной женщиной", а также советуют примерить бандану.

"Дурачится! А почему бы нет!? У нее все в шоколаде!!!" - пишет один из пользователей.

"Совсем мозгами поехала. Запрацювалась бедная", - комментирует видео другой пользователь.

"Все сделали для людей только осталось играть на барабане", - добавляет еще один подписчик.

Напомним, известный пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, как Порошенко и Тимошенко перекроили себе лицо.

Ранее "Страна" писала о том, что в Чернигове Юлия Тимошенко покормила птиц в окружении фотографов.

Также мы сообщали, что Юлия Тимошенко пришла на работу в костюме "Дольче Габбана", инкрустированном камнями.