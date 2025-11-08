Пропуск граждан и транспортных средств через границу Украины в обоих направлениях остановлен.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.

"Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", – говорится в сообщении.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы уточнили текущую ситуацию на пунктах пропуска: выезд из Украины - по 10 автомобилей в Угрынове, Грушеве и Шегини; въезд - Краковец 40, Шегини 25, Угрынов 10 автомобилей.

Гражданам и перевозчикам советуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и следить за последующей официальной информацией.

В Госпогранслужбе отметили, что сбой в работе системы пропуска на границе возник из-за перебоев с электроснабжением после масштабного вражеского обстрела.

Заявляется, что работа над устранением сбоя уже ведется и обещает, что пункты пропуска вскоре снова заработают в штатном режиме.

Местные СМИ публикуют видео с километровыми очередями автомобилей на границе в Одесской области, отмечая, что в пробках стоят около 400 машин и 30 автобусов.

В октябре уже сообщалось о задержках на пунктах пропуска Львовской области из-за внедрения новой системы контроля EES при въезде в шенгенскую зону.

Напомним, что Европейский Союз запустил биометрическую систему контроля EES с 12 октября.