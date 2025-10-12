С сегодняшнего дня Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля въезда и выезда EES.

Об этом сообщает МИД Украины.

По данным ведомства, система не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую - при контроле на границе или в аэропорту будут делать фото и снимать отпечатки пальцев.

Не подлежат регистрации в EES украинцы, имеющие статус временной защиты в ЕС, владельцы вида на жительство и владельцы долгосрочных виз.

Особенности новой системы:

- штампы в паспортах отменяют - даты въезда и выезда фиксирует автоматическая система,

- подойдет любой действующий загранпаспорт (биометрический или с визой),

- биометрические данные будут сохраняться 3 года, их действие будут продлевать автоматически, если вы успели вернуться к истечению этого срока,

- во время регулярных поездок повторно отпечатки пальцев сдавать не нужно, только сделают новое фото (если не меняли паспорт),

- детям до 12 лет отпечатки не будут снимать - фото добавляют в систему.

Ранее сообщалось, что Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны, отменив пограничные проверки с другими странами ЕС.

Подробно о новой системе мы раскрывали в отдельном материале.