ЕС запустил новую биометрическую систему EES для контроля въезда и выезда
С сегодняшнего дня Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля въезда и выезда EES.
Об этом сообщает МИД Украины.
По данным ведомства, система не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую - при контроле на границе или в аэропорту будут делать фото и снимать отпечатки пальцев.
Не подлежат регистрации в EES украинцы, имеющие статус временной защиты в ЕС, владельцы вида на жительство и владельцы долгосрочных виз.
Особенности новой системы:
- штампы в паспортах отменяют - даты въезда и выезда фиксирует автоматическая система,
- подойдет любой действующий загранпаспорт (биометрический или с визой),
- биометрические данные будут сохраняться 3 года, их действие будут продлевать автоматически, если вы успели вернуться к истечению этого срока,
- во время регулярных поездок повторно отпечатки пальцев сдавать не нужно, только сделают новое фото (если не меняли паспорт),
- детям до 12 лет отпечатки не будут снимать - фото добавляют в систему.
Ранее сообщалось, что Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны, отменив пограничные проверки с другими странами ЕС.
Подробно о новой системе мы раскрывали в отдельном материале.