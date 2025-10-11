С завтрашнего дня - с 12 октября - в странах Шенгенской зоны начнет действовать электронная система въезда и выезда. Она называется Entry/Exit System (сокращенно EES).

Новая система затронет граждан государств, не входящих в ЕС - независимо от того, нужен ли им шенген или они ездят по безвизу.

То есть, затронет это и украинцев. Но не всех. Тех, кто имеет статус резидента в Евросоюзе - а это все украинские беженцы в ЕС - дополнительной цифровой проверке на границе подвергать не будут.

Система заработает в аэропортах, морских портах, на вокзалах и автомобильных пунктах пропуска. Она будет фиксировать въезды и выезды тех, кто приезжает на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

При первом въезде нужно будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев — так создается цифровая запись, в которую вносятся и паспортные данные. При следующих пересечениях границы эти данные будут просто сверяться. Дети до 12 лет отпечатки не сдают.

Регистрироваться можно будет на специальных терминалах EES или автоматах на границе, которые смогут использовать владельцы биометрических паспортов. Внедрение системы будет постепенным и завершится к апрелю 2026 года. До этого времени в ряде стран, включая Германию, традиционные штампы в паспортах будут ставить параллельно.

Еврокомиссия обещает, что система «ускорит контроль и сделает его безопаснее». При этом основная цель в том, чтобы отслеживать тех, кто превышает разрешенный срок пребывания, выявлять случаи подделки документов и быстрее обмениваться данными между странами Шенгенской зоны.

