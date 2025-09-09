Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам, сообщает итальянское агентство ANSA.

По его информации, предлагается ввести более строгие рекомендации для органов, выдающих визы. Такое предложение, отмечает ANSA, вызвано тем, что россияне летом 2025 года стали чаще въезжать в Европу по туристическим визам. Других подробностей агентство не приводит.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. После этого размер визового сбора вырос с 35 до 80 евро, от россиян стали требовать дополнительные документы при подаче заявлений на шенгенские визы, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (и может быть продлен до 45 дней). Кроме того, несколько стран Шенгенского соглашения с 2022 года не выдают туристические визы заявителям из России.

Принимать заявления россиян на туристические визы продолжают 17 стран Шенгенской зоны, в том числе Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения.

Согласно данным Еврокомиссии, в 2024 году Россия попала в пятерку лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз: число заявок от россиян составило около 606 тысяч.

Между тем Словакия впервые с начала войны в Украине возобновила выдачу туристических виз для россиян.

Ранее мы сообщали, что Госдепартамент США изменил правила подачи заявлений на неиммиграционные визы. Граждане Украины теперь могут подавать документы на визу исключительно через консульства в Кракове и Варшаве. Всего новые ограничения распространяются на 16 стран, включая Россию и Беларусь.