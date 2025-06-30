С 30 июня иностранцы, которые имеют право заезжать в Россию без визы, должны будут заранее зарегистрироваться в мобильном приложении ruID. Эта же процедура касается и граждан Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации, приложение уже доступно для скачивания в Google Play и AppStore.

Не менее чем за 72 часа до пересечения границы пользователям потребуется накануне поездки в Россию через это приложение сделать фото и записать голос, загрузить скан документа, по которому планируется заезжать в РФ, а после прибытия подтвердить информацию в ближайшем МФЦ.

При этом в минцифры РФ предупредили, что на старте в работе приложения возможны сбои. Однако подмечается, что пока никакого наказания за отсутствие приложения не предусмотрено.

Детальнее о том, как это нововведение отразится на въезжающих в РФ украинцах, которые проходят фильтрацию, мы писали в отдельном материале.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в России.