На пунктах пропуска Львовской области образовались очереди из-за внедрения новой системы контроля EES на въезде в шенгенскую зону.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По данным ведомства, значительное количество транспортных средств также связано с выходными днями и началом школьных каникул.

"Интенсивность движения обусловлена ​​выходными днями и началом осенних каникул, а длительное ожидание - внедрением новой системы EES, которая фиксирует пересечение внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспортах", - сообщили в ГПСУ.

Система EES уже работает на польских пунктах пропуска "Медыка", "Корчова" и на железнодорожном переходе "Пшемысль", а на других направлениях, граничащих с Львовской областью, действует в тестовом режиме.

При первом въезде после запуска EES граждане проходят расширенную регистрацию — фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев. Эта процедура применяется к лицам от 12 лет и требует дополнительного времени, что замедляет оформление путешественников.

Система распространяется на всех граждан третьих стран, включая украинцев, въезжающих в Шенгенскую зону на короткий срок — до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Напомним, что Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля въезда и выезда EES с 12 октября.

Подробно о новой системе мы рассказывали в отдельном материале.